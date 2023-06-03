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Kurt Sürüsü 17 Koyunu Telef Etti

Kurt Sürüsü 17 Koyunu Telef Etti

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Erzincan'da merada otlayan koyunların arasına dalan kurt sürüsü 17 koyunu telef etti. Saldırının ardından kaçan 13 koyun ise kayıp.

Kurt sürüsü 17 koyunu telef etti

ERZİNCAN - Erzincan'da merada otlayan koyunların arasına dalan kurt sürüsü 17 koyunu telef etti. Saldırının ardından kaçan 13 koyun ise kayıp.

Karatuş köyünden Erdal Tezik'e ait koyun sürüsüne merada kurt sürüsü saldırdı. Çoban olayı köpeklerin havlama sesi üzerine daha sonradan fark etti. Kurt saldırısı sonucu 17 koyun telef olurken sağa sola kaçışan sürüden 13 koyun kayboldu.

Kurtların gündüz vakti bölgede sürüler halinde gezdiğini belirten Erdal Tezik, 100 bin lira civarında zararının olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

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