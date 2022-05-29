Kurt saldırısından kaçan 30 keçi dronla arandı (2) - Haberler

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Kurt saldırısından kaçan 30 keçi dronla arandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Alparslan Çınar - Güncel
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40 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDULARAntalya'nın Elmalı ilçesinde ağıla saldıran kurt sürüsünden kaçan 30 keçi, ağıldan 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

40 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDULAR

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ağıla saldıran kurt sürüsünden kaçan 30 keçi, ağıldan 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Jandarma tarafından bulunan keçiler, sahibine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Güncel

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