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Kurt saldırısında 65 küçükbaş hayvan telef oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kurtların saldırdığı sürüdeki 65 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kurtların saldırdığı sürüdeki 65 küçükbaş hayvan telef oldu.

Aşağıgüveç köyünde yaşayan Aydın Çelik, aile üyelerine ait koyun sürüsüne, dün yaylada otladıkları sırada kurtların saldırdığını söyledi.

Saldırıda birçok hayvanın telef olduğunu ve yaralandığını gören çobanın durumu kendilerine haber verdiğini anlatan Çelik, bunun üzerine yaylaya giderek kurtları bölgeden uzaklaştırdıklarını belirtti.

Hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Çobanın haber vermesi üzerine köylülerle birlikte yaylaya gittik. Yaklaşık 65 koyunun telef olduğunu gördük. Koyunların büyük bölümü hamileydi. Bir ay sonra doğum yapacaklardı. 10'a yakın hayvan da yaralandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Gelip inceleme yaptılar. Yetkililerden mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Çelik Yüksekova Hakkari Saldırı Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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