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Kurt saldırısı sonucu 170 küçükbaş hayvan telef oldu

Kurt saldırısı sonucu 170 küçükbaş hayvan telef oldu

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 60 koyun ve 110 kuzu telef oldu. Besicilik yapan Mehmet Guzay, yayladaki küçükbaş hayvanlarını yünlerini kırkmak için Turan Mahallesi'nde bulunan ahırına getirdi. Guzay, sabah ahıra geldiğinde, kurt saldırısı sonucu 60'ı koyun, 110'u kuzu 170 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Haber verilen Melikgazi Belediyesi ekipleri, ahırda incelemede bulundu. Ekipler, telef olan hayvanları ilaçlayarak gömdü. Hayvanları krediyle aldığını belirten Guzay, yetkililerden destek istedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 60 koyun ve 110 kuzu telef oldu.

Besicilik yapan Mehmet Guzay, yayladaki küçükbaş hayvanlarını yünlerini kırkmak için Turan Mahallesi'nde bulunan ahırına getirdi.

Guzay, sabah ahıra geldiğinde, kurt saldırısı sonucu 60'ı koyun, 110'u kuzu 170 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.

Haber verilen Melikgazi Belediyesi ekipleri, ahırda incelemede bulundu.

Ekipler, telef olan hayvanları ilaçlayarak gömdü.

Hayvanları krediyle aldığını belirten Guzay, yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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