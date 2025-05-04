Kurt Saldırısı: Denizli'de 6 Koyun Telef Oldu
Denizli'nin Honaz ilçesinde bir ağıla giren kurt, 6 koyunu telef etti. Olay sonrası besici, hayvanlarının kaybı nedeniyle üzüntü yaşadı ve durumu yetkililere bildirdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde ağıla giren kurt, 6 koyunu telef etti.
Kızılyer Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mustafa Akbay, ağılındaki 6 koyunun telef edildiğini görünce durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Koyunların ağıla giren kurdun saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. Koyunlar açılan çukura gömüldü.
Besici Akbay, gazetecilere kurbanlık için beslediği hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını belirtti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel