Kurt Saldırısı: Başkale'de 70'ten Fazla Koyun Öldü
Van'ın Başkale ilçesindeki Oğulveren Mahallesi'nde yaylada çobanların sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 70'ten fazla koyun öldü, birçok koyun yaralandı. Çiftçiler, zararlarının karşılanmasını talep ediyor.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada kurtların saldırdığı sürüde 70'ten fazla koyun öldü.

Başkale ilçesinin kırsal Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada, dün gece saatlerinde çobanların otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar, sürüdeki 70'in üzerinde koyunu öldürdü, birçok koyunu da yaraladı. Sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin konu ile ilgili başvuru yapılması halinde yaylaya gidip rapor tutulacağını belirtti. Hayvanları ölen çiftçiler ise yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
