Kurt köpeğinin açık kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu Güncel Haberler Kurtarıcı kamyonetin açık kasasında güvenlik tedbiri alınmadan taşınan kurt köpeğinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kurtarıcı kamyonetin açık kasasında güvenlik tedbiri alınmadan taşınan kurt köpeğinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Konya- Ankara kara yolunun havaalanı mevkisinde seyir halindeki bir kurtarıcı kamyonetin açık kasasında hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan serbest bırakılmış kurt köpeğini görenler şaşkına döndü. Hızı saatte 80 kilometreyi aşan kamyonetin kasasında gezinen köpeğin düşüp ölebileceği konusunda kendisini uyaran diğer sürücülere aldırış etmeyen şoför yoluna devam etti. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Ankara Güncel Haberler

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