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Kurşunlu'da Hayırsever Tarafından Yaptırılan Huzurevi Açıldı

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Kurşunlu ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan huzurevi düzenlenen törenle açıldı. Kale Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Hayrettin Ünal tarafından eşi Hafize Ünal adına inşa edilen 6 bin 700 metrekare ve 80 yatak kapasiteli huzurevinin açılışı için tören düzenlendi. Açılışta konuşan Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve Hafize Ünal, huzurevinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, huzurevi bahçesinde bulunan caminin de açılışı gerçekleştirildi. Programa Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Çardaklı Belediye Başkanı Şaban Balkış, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, iş insanı Hayrettin Ünal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan huzurevi düzenlenen törenle açıldı.

Kale Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Hayrettin Ünal tarafından eşi Hafize Ünal adına inşa edilen 6 bin 700 metrekare ve 80 yatak kapasiteli huzurevinin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve Hafize Ünal, huzurevinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayrıca, huzurevi bahçesinde bulunan caminin de açılışı gerçekleştirildi.

Programa Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Çardaklı Belediye Başkanı Şaban Balkış, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, iş insani Hayrettin Ünal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Yeşilyurt Faik Özcan Çardaklı Şabanözü Kurşunlu Kalfat Orta İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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