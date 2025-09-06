Haberler

Kurşunlu Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile Yeni Doğan Ailelere Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurşunlu Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni doğum yapan ailelere hazırlanan hediye paketlerini ulaştırmaya başladı. Paketler, bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli ürünler içermektedir. Projeden yararlanmak isteyen aileler, doğum sonrası başvurularını Hilal Masa üzerinden yapabilirler.

Kurşunlu Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğum yapan ailelere hazırlanan hediye paketleri ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerince ailelere teslim edilen paketlerde bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli ürünlerin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, proje ile ailelerin mutluluğuna ortak olunduğu ve yeni doğan bebeklere hoş bir karşılama yapıldığı belirtildi.

Projeden faydalanmak isteyenlerin doğum sonrası başvurularını Kurşunlu Belediyesi Hilal Masa üzerinden yapabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.