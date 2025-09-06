Kurşunlu Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile Yeni Doğan Ailelere Destek

Kurşunlu Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğum yapan ailelere hazırlanan hediye paketleri ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerince ailelere teslim edilen paketlerde bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli ürünlerin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, proje ile ailelerin mutluluğuna ortak olunduğu ve yeni doğan bebeklere hoş bir karşılama yapıldığı belirtildi.

Projeden faydalanmak isteyenlerin doğum sonrası başvurularını Kurşunlu Belediyesi Hilal Masa üzerinden yapabilecekleri kaydedildi.