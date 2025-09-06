Kurşunlu Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile Yeni Doğan Ailelere Destek
Kurşunlu Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni doğum yapan ailelere hazırlanan hediye paketlerini ulaştırmaya başladı. Paketler, bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli ürünler içermektedir. Projeden yararlanmak isteyen aileler, doğum sonrası başvurularını Hilal Masa üzerinden yapabilirler.
Kurşunlu Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğum yapan ailelere hazırlanan hediye paketleri ulaştırılıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerince ailelere teslim edilen paketlerde bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli ürünlerin bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, proje ile ailelerin mutluluğuna ortak olunduğu ve yeni doğan bebeklere hoş bir karşılama yapıldığı belirtildi.
Projeden faydalanmak isteyenlerin doğum sonrası başvurularını Kurşunlu Belediyesi Hilal Masa üzerinden yapabilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel