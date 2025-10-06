Haberler

Kurşunlama Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Kurşunlama Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir evin iki kez kurşunlanmasının ardından şüpheliler polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından yapılan operasyonda, ruhsatsız tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

ÜMRANİYE'de mağdur H.S.'nin evini iki kez kurşunlayarak kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin eve kurşun yağdırdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi, Yeşilyurt sokakta 6 Eylül Cumartesi günü meydana geldi. Saat 04.45 sıralarında mağdur H.S.'ye ait ev motosikletle olay yerine gelen 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bu olaydan 1 gün sonra 7 Eylül Salı günü saat 02.20 sıralarında H.S.'nin evi bir kez daha kurşunlandı. Olay sırasında H.S.'nin evine 2 kurşun isabet ederken, park halindeki kamyonetine 3 kurşun, komşusunun kamyonetine ise 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

O ANLAR KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 kişinin, tabancayla ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştıkları anlar görülüyor.

KURŞUNLAMA GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polis görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Esenler'de düzenlenen operasyonda S.A.(27) ile N.K.(24) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet mermi ve 2 adet kelepçe ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise, kurşunlama olayı sırasında çektikleri video görüntüleri bulundu.Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı

Samsunspor maçının faturasını 3 isme kesti: Mutlaka araştırılmalı
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.