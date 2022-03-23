Kursta 13 çocuğa işkenceyle suçlanan 2 görevliye 195'er yıl hapis talebi

ARALIK, IĞDIR (DHA) - ERZURUM'daki Hacı Bahattin Evgi Diyanet Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda 13 çocuğa işkence ettikleri öne sürülen kurs müdürü ile hizmetli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Kurs Müdürü N. K. ve hizmetli U. G. hakkında her bir çocuk için 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Aynı kursta gönüllü belletmen Hakan Aslankafa (22), 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Aslankafa 2 ay sonra hakim karşısına çıkacak.

Merkez Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Diyanet Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021 tarihinde Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından genişletilen soruşturma kapsamında kursta kalan ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen 13 çocuğun ise işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.