Kursk Nükleer Güç Santrali'nde Yangın: Radyasyon Seviyeleri Normal

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Rusya'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktığını doğruladı, ancak radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıkladı. Yangının santraldeki transformatörün hasar görmesi sonucu çıktığı bildirildi ve yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın yangın çıktığını doğruladığı Kursk Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.

Rusya'daki Kursk Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktığı haberlerinin ardından UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'nın, santraldeki yardımcı transformatörün hasar görmesi nedeniyle reaktör ünitesi gücünün azaldığını, çıkan yangının söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin bulunmadığını aktardığı belirtildi.

Açıklamada, UAEA'nın izleme çalışmalarının, santral yakınlarında radyasyon seviyesinin normal olduğunu doğruladığı kaydedildi.

Uluslararası basında bu sabah, Kursk Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktığı haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
