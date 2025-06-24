Kursk Bölgesinden 32 Rus Sakininin Ukrayna'da Bulunduğu Açıklandı

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova, Rus toprağı Kursk bölgesinin 32 sakininin Ukrayna'da bulunduğunu bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskalkova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Putin'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Moskalkova, Ukrayna ordusunun geçen yıl girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinden bazı sakinlerin Ukrayna topraklarına götürüldüğünü söyledi.

Moskalkova, "132 kişiyi geri alabildik. Bunlardan 22'si İstanbul formatındaki misyonumuzun çalışmaları sayesinde geri getirildi. (Ukrayna) Sumi'de 32 kişi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, Ağustos 2024'te Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirmişti.