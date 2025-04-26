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Kursk Bölgesi Ukrayna Ordusundan Tamamen Kurtarıldı

Kursk Bölgesi Ukrayna Ordusundan Tamamen Kurtarıldı
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını ve son yerleşim biriminin de geri alındığını açıkladı. Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusunun başarısızlıklarını vurgulayarak zafer kazanan birlikleri tebrik etti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor verdi.

Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirerek "Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek "Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.

Ukrayna ordusunun uğradığı kayıpların tüm muharebe temas hattına yansıyacağını belirten Putin, "Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer önemli bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesinin koşullarını oluşturmakta ve Neonazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna ordusu, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı. ???????

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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