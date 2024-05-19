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Kursiyeri sakatlanınca yerine öğretmeni girdi: 'En son 20 yıl önce oynadım'

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında halk oyunu ekibindeki kadının sakatlanması üzerine yerine usta öğretici girdi. Usta öğretici, 20 yıl sonra sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Kursiyeri sakatlanınca yerine öğretmeni girdi: "En son 20 yıl önce oynadım"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden oluşan halk oyunu ekibindeki kadının sakatlanması üzerine yerine usta öğretici girdi. Tamamı kadınlardan oluşan ekipte tek erkek olan usta öğretici, "En son 20 yıl önce uluslararası bir festivalde oynadım. 20 yıldır sadece çalıştırıyorum hiç sahnede oynamadım" dedi.

Karasu Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören ve tamamı kadınlardan oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi sırasında bir kadın ayağından sakatlandı. Oyunun devam etmesi için ise kadınların grubuna usta öğretici İsmail Hakkı Yavuzyiğit girdi. Yavuzyiğit, gösteride kalan iki oyunu, kadınlarla birlikte oynayarak tamamladı. İzleyicilerden büyük alkış alan gösteri sonrasında Yavuzyiğit, en son 20 yıl önce bir festivalde oynadığını belirterek, "19 Mayıs kutlamaları sırasında ekibimizin pek de alışık olmadığı bir durum yaşandı. Oyuncularımızdan biri son provada ayağında bir rahatsızlık odluğunu söyledi. Geçici bir tedavi uyguladım, geçmediğini söyledi. "Sahneye çık bir dene olmazsa gereğine bakarız" diye konuştuk. Oyuna devam edemezse işaret vermesini ve yerine geçebileceğimi söyledim. Tek kaygım, oyuncularımızın kadın olması. Bir erkek olarak beni görmesi izleyenlerde bir hayretlik oluşturmuş olabilir. Umarım izleyenler bundan keyif almıştır. Böyle bir durumla çok karşılaşmayız ama hiçbir oyuncumuzu da ayrı yolda bırakmayız. En son 20 yıl önce uluslararası bir festivalde oynadım. 20 yıldır sadece çalıştırıyorum hiç sahnede oynamadım. Enteresan bir olay yaşadık bu benim için bir ilk oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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