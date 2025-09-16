Haberler

Kürşat Tüzmen, Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

58, 59 ve 60. hükümetlerde bakanlık yapan Kürşat Tüzmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Destici, Tüzmen'e teşekkür ederek sağlıklı bir yaşam diledi.

(ANKARA) - 58, 59 ve 60. hükümetlerde bakanlık yapan Kürşat Tüzmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 58, 59 ve 60. hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan, ayrıca TBMM 22. Dönem Gaziantep ve 23. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Kürşat Tüzmen'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Destici, "Değerli devlet ve siyaset adamı Kürşat Tüzmen beye ziyaretleri için teşekkür eder, sağlıklı ve hayırlı ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.