Kürşat Tüzmen, Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - 58, 59 ve 60. hükümetlerde bakanlık yapan Kürşat Tüzmen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 58, 59 ve 60. hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan, ayrıca TBMM 22. Dönem Gaziantep ve 23. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Kürşat Tüzmen'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Destici, "Değerli devlet ve siyaset adamı Kürşat Tüzmen beye ziyaretleri için teşekkür eder, sağlıklı ve hayırlı ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.