Kürşad Zorlu:  Türk Dünyasında Şehit ve Gazilerimizin Aziz Hatırasını Bir Araya Getirecek Ortak Bir Organizasyon İçin Çalışmalarımıza Başlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, şehit ve gazilerin hatırasını Türk dünyasında ortak bir organizasyonla yaşatmak için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Zorlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve dernek yönetimini kabul etti.

Ziyarette, Türk dünyasında şehit ve gazilerin aziz hatırasını ortak bir organizasyonla yaşatmaya yönelik proje ele alındı. Zorlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, bu kapsamda somut adımlar atmak üzere çalışmalara başlandığını belirtti.

Kürşad Zorlu, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, her zaman ve her yerde baş tacımızdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
