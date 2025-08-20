Kürşad Zorlu, Macaristan Milli Günü'nü Kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Macaristan Milli Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, Macar halkının gününü kutlayarak refah ve mutluluk diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 20 Ağustos Macaristan Milli Günü'nü kutladı.

Zorlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"20 Ağustos Macaristan Milli Günü kutlu olsun. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Macaristan, Türk dünyasının Avrupa sınırlarında yer alan vazgeçilmez bir parçasıdır. Devlet Kuruluş Günü vesilesiyle dost ve kardeş Macar halkını en içten dileklerimizle kutluyor, refah ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyoruz."

