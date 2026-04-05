AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Alatau müzik grubu ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistanlı müzik grubu Alatau'yla bir araya geldi.

Zorlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Kartal Dansı'nı dünyaya sevdiren Kazakistan'ın değerli müzik grubu Alatau'yu ata yurdumuza uğurladık. Kardeşlerimizin başarısı ve samimiyeti bizlere kıvanç veriyor. Daha büyük bir proje için sözleştik. Yakında yeniden görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin video da paylaşan Zorlu, burada, Alatau müzik grubunun, Türk dünyasına mal olduğunu, çok önemli eserleriyle gönüllerinde önemli bir yer edindiğini belirtti.

"Kartal Dansı"nın fenomen haline geldiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde bu dans artık bir akım haline geldi. Biz bu konuda çok mutluyuz. Çünkü Türk dünyasının neresinde olursa olsun böyle değerlerimizin bizleri ortaklaştırması, markalaşması bize gurur veriyor. Kardeşlerim son albümlerine de 'Kartal' adlarını koymuşlar. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde gerek Türkiye'de gerek Kazakistan'da, başta iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerimize büyük güç katacaklar. Hem de bununla sınırlı kalmayıp, bütün Türk dünyasında ortak çalışmalarla hep birlikte kültürümüzün o derinliklerini hissedeceğiz."