Kürşad Zorlu: İyi Parti İktidarında Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Kahvaltı ve Öğle Yemeğini Birlikte Biz Sunacağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okul öncesi eğitimde yer alan çocuklara ücretsiz yemek verileceğini belirtmesinin ardından “Varsın bizden proje almaya devam etsinler. Ancak bu yetmez! İYİ Parti iktidarında tüm öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeğini birlikte biz sunacağız. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor” açıklamasını yaptı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise konuya ilişkin, “Meral Akşener sayesinde iktidar yine Meral Akşener ve İYİ Parti’nin izinde” dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okul öncesi eğitimde yer alan çocuklara ücretsiz yemek verileceğini belirtmesinin ardından "Varsın bizden proje almaya devam etsinler. Ancak bu yetmez! İYİ Parti iktidarında tüm öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeğini birlikte biz sunacağız. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor" açıklamasını yaptı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise konuya ilişkin, "Meral Akşener sayesinde iktidar yine Meral Akşener ve İYİ Parti'nin izinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1,8 milyon öğrenciye verilen ücretsiz yemek uygulamasının, okul öncesi eğitimde yer alan öğrencileri kapsayacak şekilde 5 milyona çıkarılacağını açıklamıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, '1,8 milyon öğrenciye yemek verdik' sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek bu öğrencilere yemek verilmesinin zaten zorunlu olduğunu belirtti. Zorlu, İYİ Parti iktidarında tüm öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verileceğinin altını çizdi. Zorlu'nun konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"BAŞLATTIĞIMIZ PİLOT UYGULAMA, SİYASİ İKTİDAR TARAFINDAN GEREKÇESİZ İPTAL EDİLEREK ENGELLENDİ"

"İlk kez 2021'de Genel Başkanımız Meral Akşener tarafından açıklanan, öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği dağıtma projemiz, ülke sathında büyük ilgi ve destek gördü. Sonrasında Antalya – Demre Belediyesi'nden başlattığımız pilot uygulama, siyasi iktidar tarafından gerekçesiz iptal edilerek engellendi. Her şeye rağmen bu projemizi gündemde tutmaya ve iktidara çağrı yapmaya devam ettik.

" '1.8 MİLYON ÖĞRENCİYE YEMEK VERDİK' İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ve şimdi seçime giderken okul öncesi öğrencilere yemek dağıtılacağı açıklandı. Öncelikle '1.8 milyon öğrenciye yemek verdik' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü zaten taşımalı eğitimdeki 1 milyon 248 bin ve yatılı okullarda 400 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 648 bin öğrenciye yemek verilmek zorundaydı.

"İYİ PARTİ İKTİDARINDA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ÜCRETSİZ KAHVALTI VE ÖĞLE YEMEĞİNİ BİRLİKTE BİZ SUNACAĞIZ"

Elbette evlatlarımızın faydasına olan adımlara vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz! Varsın bizden proje almaya devam etsinler. Ancak buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki; bu yetmez! İYİ Parti iktidarında tüm öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeğini birlikte biz sunacağız. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise Erdoğan'ın ücretsiz yemek uygulaması paylaşımını alıntılayarak iktidarın, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin izinde olduğunu belirtti. Poyraz'ın sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"'Millete Başbakan yakışır' derken işte tam da bunu kastediyorduk. Çocuklarımızın gelişimi ve beslenmesi için 'Rüzgar Gülü' projesini miri maldır alın kullanın diyerek her fırsatta dile getiren Meral Akşener sayesinde iktidar yine Meral Akşener ve İYİ Parti'nin izinde."