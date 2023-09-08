Kürşad Zorlu, Deprem Bölgesindeki Taşınmazların Satışını Sordu, Yaklaşık 140 Bin Taşınmazın Satıldığı Yanıtı Geldi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; deprem bölgesindeki taşınmazların satışına ilişkin verdiği soru önergesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelen yanıtı paylaştı. Zorlu’nun paylaşımına göre; depremin olduğu 6 Şubat tarihinden 10 Temmuz’a kadar Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye’de yaklaşık 140 bin taşınmazın satışı gerçekleşti. Zorlu, “Vatandaşlarımızı destekleyecek programlar derhal devreye alınmalıdır. Çok sayıda konteyner neden boşta bekletilmektedir” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; deprem bölgesindeki taşınmazların satışına ilişkin verdiği soru önergesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen yanıtı paylaştı. Zorlu'nun paylaşımına göre; depremin olduğu 6 Şubat tarihinden 10 Temmuz'a kadar Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye'de yaklaşık 140 bin taşınmazın satışı gerçekleşti. Zorlu, "Vatandaşlarımızı destekleyecek programlar derhal devreye alınmalıdır. Çok sayıda konteyner neden boşta bekletilmektedir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde deprem bölgesindeki taşınmazların satışına ilişkin detayları sordu.

Zorlu, bakanlığın verdiği yanıtı sosyal medya hesabında paylaştı. Zorlu'nun paylaşımına göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye'de yaklaşık 140 bin taşınmazın satışı gerçekleşti.

Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

"Deprem Bölgesinde Toprak Satışı ve Konut Sorunu...

6 Şubat depreminin yaşandığı 11 ilde nüfus hareketliliğinin ortaya çıkaracağı demografik sorunu dikkate alarak 06.02.2023 ve 10.07.2023 tarihleri arasında gerçekleşen gayrimenkul, arazi vs. satış işlemlerinin ne durumda olduğunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sormuştum.

Bakanlıktan gelen cevap yazısında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye illerinde 06.02.2023-10.07.2023 tarihleri arasında tespit edilen kayıtlarda kat irtifakı/kat mülkiyeti tesis edilmiş olan ve satış işlemi gerçekleşen taşınmaz sayısı cinsi arsa, arazi vs. olan ve satış işlemi gerçekleşen taşınmaz sayısı 55.727, cinsi arsa, arazi vs. olan ve satış işlemi gerçekleşen taşınmaz sayısı 83.816'dır.

Yıkılan binalar ve yaşanan konut sıkıntısı sebebiyle kiralar çok yükselmiş durumda. Yıkılmamış binalardaki kiracılar ise katbekat kiralarla yüzleşiyor.

Bu vatandaşlarımızı destekleyecek programlar derhal devreye alınmalıdır. Çok sayıda konteyner neden boşta bekletilmektedir?

Yabancılara konut satışına da asla izin verilmemeli, yasak devam etmelidir.

Geri dönüşleri için konutların hızla tamamlanması gerekmektedir ."