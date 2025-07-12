Kürşad Zorlu'dan Prof. Dr. Mehmet Saray'a Taziye Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Mehmet Saray için taziye mesajı yayımladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle Türk Dünyası'na önemli katkılarda bulunan, Türk tarihçiliğinin duayen ismi Prof. Dr. Mehmet Saray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.