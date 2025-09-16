Kürşad Zorlu'dan İsrail'in Gazze Harekâtına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatmasına tepki göstererek, "Uluslararası hukukta karşılığı açık olan bu savaş suçları, İsrail hükümetinin ve özellikle Netanyahu'nun sorumluluğunda yaşanmakta, dünya kamuoyunun sessizliği ise ne yazık ki bu zulmü cesaretlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de masum sivilleri hedef alan yeni saldırılarının, uluslararası hukuku ve insan haklarını açıkça ihlal eden vahim bir tabloyu daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Bu barbarca saldırıların, binlerce insanın hayatına mal olduğunu, yüz binlercesini ise evsiz ve yurtsuz bıraktığını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu insanlık dışı uygulamalar, tarihe kara bir leke olarak geçmekte, vicdan sahibi her bireyin yüreğinde derin yaralar açmaktadır. Uluslararası hukukta karşılığı açık olan bu savaş suçları, İsrail hükümetinin ve özellikle Netanyahu'nun sorumluluğunda yaşanmakta, dünya kamuoyunun sessizliği ise ne yazık ki bu zulmü cesaretlendirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz açıklamalar ise Netanyahu'nun içinde bulunduğu çaresizliğin ve suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. Bu kutsal şehir, işgal politikalarıyla kirletilemeyecek kadar değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."