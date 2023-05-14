Kürşad Zorlu: 'Belirtmek İsteriz Ki, Saat 17.00 İtibarıyla Sayım-Döküm İşlemlerini Takip Etmek/İzlemek Vatandaşlarımızın Yasal Hakkıdır'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabında; “Belirtmek isteriz ki, Saat 17.00 itibarıyla sayım-döküm işlemlerini takip etmek/izlemek vatandaşlarımızın yasal hakkıdır. Sandık görevlilerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte sağduyu içerisinde demokrasimizi taçlandırma zamanıdır” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabında; "Belirtmek isteriz ki, Saat 17.00 itibarıyla sayım-döküm işlemlerini takip etmek/izlemek vatandaşlarımızın yasal hakkıdır. Sandık görevlilerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte sağduyu içerisinde demokrasimizi taçlandırma zamanıdır" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Zorlu, şu mesajı yayınladı:

"Belirtmek isteriz ki, Saat 17.00 itibarıyla sayım-döküm işlemlerini takip etmek/izlemek vatandaşlarımızın yasal hakkıdır. Sandık görevlilerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte sağduyu içerisinde demokrasimizi taçlandırma zamanıdır."