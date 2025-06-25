Kürşad Zorlu, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan Gelen Öğrencilerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan ve Bulgaristan'dan ülkemize gelen öğrencileri ağırladık. Karşılıklı öğrenci değişimlerini çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde ilgili kuruluşlarımızla, Türk dünyası değişim programını çok daha güçlü şekilde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.