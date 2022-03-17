KURS ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

BURSA'da, Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Ekrem K.'nin, trafik uygulamasında durdurulunca, 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el koyulan sürücüye, 1823 lira ceza uygulandı.

İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi yolunda uygulama yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 KDD 93 plakalı midibüsün sürücüsünün, seyir halindeyken ani manevralar yaptığını fark etti. Ekipler, anonsla midibüs sürücüsünü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat bilgilerini kontrol eden polis ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan Ekrem K.'ye alkol testi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Ekrem K.'nin 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay el koyulan Ekrem K.'ye, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan 1823 lira ceza uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçtaki 18 öğrenci ise başka servisle evlerine gönderildi.