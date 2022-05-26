Küresel Tarım Forumu'nda gıdanın geleceği ve işbirliği konuşuldu - Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Küresel Tarım Forumu" Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri ve yerel yöneticileri bir araya getiriyor.

"Değişen İklim Dönüşen Tarım" oturumunda konuşan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sadece kendisi için üreten bir şehir olmadığını söyledi.

Altay, özellikle tarımsal ve hayvansal üretimin birçok alanında Türkiye'de en çok üretimi yapan şehir olduğunu belirterek, "Konya"nın tarımsal ve hayvansal üretimini devam ettirmesi sadece şehrimiz adına değil, ülkemiz ve dünya adına da önemli bir sorumluluk. Pandemi döneminde de gördük ki, sınırlarımızı korumak kadar önemli olan bir şey de gıda güvenliğini sağlamak. Konya, bu manada geçmişten itibaren olduğu gibi bugün de üretmeye devam ediyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Cüneyt Özşahin'in moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kamerun Maroua Belediye Başkanı Dr. Sali Babani, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman da katıldı.