Küresel Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Kongresi Erciyes Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü tarafından "Küresel Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Kongresi" gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekti.

Sürdürülebilirliğin her zaman olması gerektiğini belirten Altun, "Onun için şunu unutmamalıyız. Kaynaklarımız sınırsız değildir. Siz bunları rastgele tüketemezsiniz. Gelecek nesillere de bunları sağlıklı bir şekilde aktarmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Erciyes Üniversitesi olarak sürdürülebilirlik süreçleri anlamında önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini dile getiren Altun, tükettikleri enerjiyi, elektriği üretme noktasında da çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın da kongreye 37 ülkeden araştırmacının katıldığını ve 279 bildiri sunumu gerçekleşeceğini belirtti.

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Koordinatörü Dr. Atabek Movlyanov ise şunları kaydetti:

"Dünyamızın hızlı değişen sosyo-ekonomik dinamikler, artan çevresel sorunlar ve teknolojik dönüşümlerle insanlık tarihinin en kritik dönüm noktalarını yaşıyoruz. Bu süreçte sürdürülebilirlik kavramı artık yalnızca çevre politikalarının bir parçası değil, aynı zamanda ekonomiden eğitime, enerjiden toplumsal yaşamın her alanında uzanan bütüncül bir yaklaşımın merkezinde yer almaktadır. İKSAD Enstitüsü olarak bizler sürdürülebilirlik kavramı hedeflerinin doğrultusunda bilimsel bilgi üretimini teşvik etmeyi, akademik dayanışmayı güçlendirmeyi ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi temel misyonumuz olarak görüyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından geçilen kongrede, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker tarafından kalkınmada sürdürülebilirlik konusunda sunum gerçekleştirildi.

???????Sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel tüm boyutlarını kapsayan disiplinlerarası akademik sunumlarla devam eden kongre, 16 Ekim Perşembe günü sona erecek.