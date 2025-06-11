Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi İstanbul'da Toplanıyor

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YÖK ve Times Higher Education iş birliğiyle düzenlenen kongrede iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik, sürdürülebilirlik ve yapay zeka gibi kritik konular ele alınacak. 16-19 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 110 ülkeden 5 binin üzerinde uluslararası temsilci katılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) iş birliğiyle düzenlenecek "Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi"nde iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik, sürdürülebilirlik ve yapay zeka ve sürdürülebilir kampüslerin de aralarında olduğu konular ele alınacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kongreye 110 ülkeden 5 binin üzerinde uluslararası temsilcinin katılacak.

Açılış konuşmasını YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yapacağı kongrede iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik, sürdürülebilirlik ve yapay zeka, sürdürülebilir kampüsler, sağlık, enerji ve eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada üniversitelerin rolü, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomisi gibi kritik konulara odaklanılacak.

Küresel sürdürülebilirlik ve yükseköğretim alanında önemli gelişmelerin değerlendirileceği kongre iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik, sağlık, enerji ve eğitim gibi konular etrafında şekillenecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek kongre ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumlarınca nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel iş birlikleri ele alınacak.

Devlet kurumları, üniversiteler, sanayi sektörü ve sivil toplum kuruluşlarından seçkin temsilcilerin, yenilikçi projeler ve stratejilerle sürdürülebilir geleceği şekillendirmeye yönelik çözüm önerileri sunacağı kongrede, dünya üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da açıklanacak.

Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak kongrede, YÖK ve Türkiye yükseköğretim kurumları için üniversitelerin stant açarak eğitim olanaklarını tanıtacağı "Türk Üniversiteleri Pavilyonu" da bulunacak.

Kongrede sunum yapacak bazı kişiler ve sunum konuları şöyle:

THE Küresel Direktörü Phil Baty: "THE Etki Sıralamalarının Geleceği ve Yeni Çağ Stratejileri"

Dünya Sağlık Örgütü, Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Bölümü Direktörü Maria Neira: "İklim Değişikliğinin Kamu Sağlığı Üzerindeki Etkisi ve Acil Önlemler"

Dubai Üniversitesi Rektörü Eesa Al Bastaki: "Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs Altyapısı Geliştirme Çalışmaları"

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden Shafika Isaacs: "UNESCO ve UNDP İş Birliğiyle Yapay Zeka ve Dijital Okuryazarlık"

Lancaster Üniversitesinden Mike Berners-Lee: "Metakrizle Mücadelede Sistemik Değişimin Önemi Üzerine Çığır Açan Görüşler"

Hong Kong Baptist Üniversitesinden Yannis Pitsiladis: "Genetik ve Hareket Bilimi Açısından Yaşam Boyu Sağlık ve Performans"

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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