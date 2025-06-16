Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi İstanbul'da Başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) işbirliğiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi" başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 20 Haziran'a kadar sürecek kongreye 110 ülkeden 5 binin üzerinde uluslararası temsilci katılıyor.

Kongre kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Yükseköğretim Mülteci Öğrenci Ağı (TRSN) tarafından düzenlenen Küresel Mülteci Yükseköğretim Konferansı yapıldı.

"2030'a yüzde 15" temasıyla gerçekleştirilen konferansta, mülteci gençlerin potansiyelini artırma konusunda yükseköğretimin rolünün güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Kongre kapsamında 20 Haziran'a kadar, "YÖK Sürdürülebilirlik Sergisi" oturumunda "Türkiye'de Sürdürülebilir Bir Araştırma Ekosisteminin Teşvik Edilmesi: İlim Yayma Ödülleri ile Mükemmelliğin Kutlanması", "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Yükseköğretime Entegre Etmek: Akademi, Endüstri ve STK'ler Arasında Köprü Kurmak", "Daha Yeşil Bir Gelecek Yarışında Yapay Zekanın Rolü", "Türk Yükseköğretiminde Sürdürülebilirlik: Zorluklar, İlerleme ve Gelecekteki Yollar", "Çerçevelerden Uygulamaya: Yükseköğrenimde Sürdürülebilirlik Yeterliliklerinin Potansiyelinin Açığa Çıkarılması" gibi çeşitli başlıklarda konferanslar gerçekleştiriliyor.

Kongre, Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen kongrede, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumları tarafından nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel işbirlikleri ele alınıyor.

Küresel sürdürülebilirlik ve yükseköğretim alanında önemli gelişmelerin değerlendirileceği kongrede, özellikle iklim değişikliği, sosyo ekonomik eşitlik, sürdürülebilirlik ve yapay zeka, sürdürülebilir kampüsler, sağlık, enerji ve eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada üniversitelerin rolü, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomisi gibi konular görüşülüyor.

Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak kongrede, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye yükseköğretim kurumlarının tanıtımlarının yapıldığı "Türk Üniversiteleri Pavilyonu" da bulunuyor. Pavilyonda üniversiteler açtıkları stantlarda eğitim olanaklarını tanıtıyor.

Resmi açılış konuşmasını yarın Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve THE Küresel Direktörü Phil Betty'nin yapacağı kongrede ayrıca Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da açıklanacak.