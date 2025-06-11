Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 2025 Türkiye'de Yapılacak

(ANKARA) - Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) "Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 2025", 16-19 Haziran tarihlerinde ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu ve THE iş birliğiyle, "Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 2025", 16-19 Haziran tarihlerinde ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek kongreye, 110 ülkeden 5 bini aşkın uluslararası temsilci katılacak. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek kongrede, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumları tarafından nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel işbirlikleri ele alınacak.

Küresel sürdürülebilirlik ve yükseköğretim alanında önemli gelişmelerin değerlendirileceği kongrede özellikle iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik, sürdürülebilirlik ve yapay zeka, sürdürülebilir kampüsler, sağlık, enerji ve eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada üniversitelerin rolü, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomisi gibi kritik konulara odaklanılacak.

Kongrede dünya üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması sonuçları açıklanacak

Kongrede, devlet kurumlarından, üniversitelere, sanayi sektöründen sivil toplum kuruluşlarına seçkin temsilciler yenilikçi projeler ve stratejilerle sürdürülebilir geleceği şekillendirmeye yönelik çözüm önerileri sunulacak. Kongrede dünya üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da açıklanacak. Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak kongrede, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye yükseköğretim kurumları için "Türk Üniversiteleri Pavilyonu" da bulunacak. Pavilyonda üniversiteler stant açarak, eğitim olanaklarını tanıtacak.

Kongrenin açılış konuşmasını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yapacak. Kongrede sunum yapacak bazı kişiler ve sunum konuları şöyle:

-Phil Baty (THE Küresel Direktörü): "THE Etki Sıralamalarının Geleceği ve Yeni Çağ Stratejileri"

-Maria Neira (Dünya Sağlık Örgütü, Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Bölümü Direktörü): "İklim Değişikliğinin Kamu Sağlığı Üzerindeki Etkisi ve Acil Önlemler"

-Esa Al Bastaki (Dubai Üniversitesi Rektörü): "Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs Altyapısı Geliştirme Çalışmaları"

-Shafika Isaacs: (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü): "UNESCO ve UNDP İş Birliğiyle Yapay Zeka ve Dijital Okuryazarlık"

-Mike Berners-Lee (Lancester Üniversitesi): "Metakrizle Mücadelede Sistemik Değişimin Önemi Üzerine Çığır Açan Görüşler"

-Yannis Pitsiladis (Hong Kong Baptist Üniversitesi): "Genetik ve Hareket Bilimi Açısından Yaşam Boyu Sağlık ve Performans."