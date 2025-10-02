Küresel Sumud Filosuna İsrail Müdahalesi Protesto Edildi

(ANKARA) - Gazzze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosunun İsrail tarafından müdahale edilmesi Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından müdahale edildi. Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi. Polis ekipleri büyükelçilik etrafından yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylemciler, filoya destek sloganları atarak dağıldı.