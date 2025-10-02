Haberler

Küresel Sumud Filosuna İsrail Müdahalesi Protesto Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosuna İsrail tarafından müdahale edilmesi Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Eylemciler, duruma tepki göstererek filoya destek verdiler.

(ANKARA) - Gazzze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosunun İsrail tarafından müdahale edilmesi Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından müdahale edildi. Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi. Polis ekipleri büyükelçilik etrafından yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylemciler, filoya destek sloganları atarak dağıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Liverpool'u yıkan Osimhen, İngiltere'de kriz çıkardı

Liverpool'u yıkan Osimhen, İngiltere'de kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.