İsrail'den Kurtarılan Aktivistler İstanbul'a Döndü

İsrail'den Kurtarılan Aktivistler İstanbul'a Döndü
İsrail'in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk ve 6 Meksika'lı aktivist, Türk Hava Yolları'na ait bir uçak ile İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Aktivistlerin serbest kalması, uluslararası tepki ve dayanışma ile gerçekleşti.

Mehmet ALA/İSTANBUL, - İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 14 Türk, 6 Meksika'lı aktivist Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak ile İstanbul Havalimanı'na indi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
