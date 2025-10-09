Küresel Sumud Filosu'nun ABD'li aktivistleri, alıkonuldukları İsrail'de yaşadıkları muameleleri anlattı Açıklaması

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nun ABD'li aktivistleri, İsrail'de gözaltındayken işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, ABD'ye dönüşleri sonrası AA muhabirine, gözaltında yaşadıklarını anlattı.

Küresel bir haber ağına bağlı gazeteci Alex Colston, filonun seyrini takip etmek ve öngörülerde bulunmak amacıyla bu eyleme katıldığını belirtti.

Gazze'deki saldırılarda can veren meslektaşlarına işaret eden Colston, halen bölgede bulunan, tahliye edilmeyi bekleyen ya da "bölgede mücadelesini sürdüren gazetecilerle dayanışma" içinde olduğunu dile getirdi.

Colston, filodaki yaşadığı deneyimi "olağanüstü" olarak nitelendirerek, "Farklı yaşam tarzları, farklı mesleklerden bu kadar çok insanın bir araya gelip çok büyük bir gemi filosu kurması. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım." dedi.

Barselona'dan sırayla Tunus'a, Girit kıyılarına ve Gazze sahiline kadar filonun seyrüseferini değerlendiren Colston, "Bir şekilde her şeyi yoluna koymamız mucizevi bir şey." ifadesini kullandı.

"Reçeteli ilaçlarımız verilmedi"

Alıkonulma sonrası kendisinin yaşadığı tecrübeden de bahseden Colston, şöyle devam etti:

"İnsanlara iyi davranmadılar. (Ben) Dövüldüm, gözlerim bağlandı. Ketziot'a (hapishane) giderken bir otobüste geçici tecrit hücresine konuldum. Ketziot'tayken tıbbi bakım reddedildi, reçeteli ilaçlarımız verilmedi, hücreden çıkmamıza izin verilmedi, neredeyse hiç. Etrafta dolaşmamıza müsaade edilmedi. Gece boyunca uyanık tutulduk."

Colston, Ekim 2023'te yaşananlara dair çekilmiş görüntülerinin "psikolojik işkence" doğrultusunda "tekrar tekrar" izletildiğini anlatarak, "7 Ekim görüntülerini tekrar tekrar oynattılar. Orada olduğumuz süre boyunca, hücre bloğunda tekrar tekrar oynattılar." diye konuştu.

ABD'ye dönüşü sonrası vermek istediği mesajı sorulan Colston, "Mesajım; özgür Filistin. Mesajım; filo gibi güzel, harika, ilham verici, hala yapılacak çok iş var. Gazze'deki insanların özgür olması için sadece dünya hükümetlerinin değil, tüm dünya insanlarının çabaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocukları beslemek istediğimiz için bizi hapse attılar"

İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu aktivistlerden ABD'li Susan Jernstedt ise ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, kendilerine kötü muamelede bulunulduğuna işaret ederek, "Beton zeminde uyumaya zorlandık. 5 saatten fazla bir süre boyunca kelepçeliydik." dedi.

Jernstedt, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendilerine "terörist" dediğini aktararak, "Bebekleri öldürdüğümüzü' söyledi. Ama ona ne cevap verdik biliyor musunuz? O bebekleri öldürenin kendisi olduğunu söyledik. Terörist olan kişi odur. Terör suçlamasıyla yargılanan da kendisi." ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin zorla alıkonulmasının, İsrail hükümetinin Filistin'deki insanlara nasıl davrandığının küçük bir örneği olduğuna ve Filistinlilere çok daha kötü davranıldığına dikkati çeken Jernstedt, "Bu yasa dışı rehin alma durumları sona ermelidir ve insanlar, insan haklarına layıktır. Avukatlara, temiz suya, yiyeceğe ve başımızı sokacak bir yere sahip olmayı hak ediyoruz. Bunlar herkesin hak ettiği çok temel şeyler. Bu dünyadaki her insan bu çok temel hakları hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jernstedt, Küresel Sumud Filosu'nun 50'den fazla gemiden oluştuğunu ve 45'ten fazla farklı ülkeden insanların filoya katıldığını hatırlatarak, "Yardım malzemeleriyle dolu gemilerle açık denizde bir aydan fazla yelken açtık. Bebek maması, kraker, hazır erişte çorbası vardı ve bunlar o kadar tehlikeli görüldü ki, uluslararası sularda bizi kaçırdılar ve çocukları beslemek istediğimiz için bizi hapse attılar. Aileleri beslemek istedik ve silahsız yelkenli teknelerde tamamen barışçıl davrandık ama onlar, 'Siz çok tehlikelisiniz.' dediler, çünkü biz insanlığı ve insanlara olan sevgimizi taşıyoruz." diye konuştu.

"Gazze için mücadele devam ediyor"

Sumud filosuna, İspanya'nın Barselona kentinden katıldığını belirten Jasmine Ikeda ise kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

Ikeda, Gazze için mücadelenin hala devam ettiğinin altını çizerek, "Dışarıdaki insanlara şunu söylemek istiyorum; bu sadece başka bir bölüm ve Gazze için mücadele hala devam ediyor ve duyduğuma göre dalga etkisi çok güzelmiş." dedi.

Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayan insanlara mesajı olduğunu vurgulayan Ikeda, "Ve insanlara şunu söylemek istiyorum; güçlü kalın ve devam edin. ve yapılacak daha çok şey var. Şimdiye kadar verdiğiniz tüm destek için teşekkür ederim, devam edelim." ifadesini kullandı.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.