Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndan Yunanistan'a Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'nun Yunan katılımcıları, Yunanistan'ın resmi haber ajansının hareketlerine ilişkin sessizliğini eleştirerek, bu tutumun Yunan hükümetinin dış politikasını yansıttığını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'nun Yunan katılımcıları, Yunanistan'ın resmi Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) sessizliğini eleştirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun Yunanistan yapılanmasından yayımlanan açıklamada, "Aylar önce başlayan iletişim çabalarımıza rağmen, devlet ajansı ne hareketimizin amaçlarına ne de Yunan vatandaşlarının bu küresel dayanışma girişimindeki varlığına yer verdi. Yunan ekip, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla oluşturulan uluslararası filonun parçası olmasına rağmen, AMNA onları adeta görmezden geliyor." denildi.

Açıklamada, bu tutumun Yunan hükümetinin "İsrail'e koşulsuz bağlı" dış politikasının bir yansıması olduğu ifade edilerek, "Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki saldırıları soykırım olarak tanıdığı bir dönemde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in bu tanımı reddetmesi, Yunanistan'ın uluslararası toplumdan ne kadar koptuğunun göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında filoya yönelik insansız hava aracı saldırılarını araştırmamasının da eleştirildiği açıklamada, "Bu sessizlik, uluslararası hukuku ihlal eden eylemler karşısında açık bir suça ortaklık anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.