Küresel Sumud Filosu'ndan Yunanistan'a Eleştiri

Küresel Sumud Filosu'nun Yunan katılımcıları, Yunanistan'ın resmi Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) sessizliğini eleştirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun Yunanistan yapılanmasından yayımlanan açıklamada, "Aylar önce başlayan iletişim çabalarımıza rağmen, devlet ajansı ne hareketimizin amaçlarına ne de Yunan vatandaşlarının bu küresel dayanışma girişimindeki varlığına yer verdi. Yunan ekip, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla oluşturulan uluslararası filonun parçası olmasına rağmen, AMNA onları adeta görmezden geliyor." denildi.

Açıklamada, bu tutumun Yunan hükümetinin "İsrail'e koşulsuz bağlı" dış politikasının bir yansıması olduğu ifade edilerek, "Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki saldırıları soykırım olarak tanıdığı bir dönemde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in bu tanımı reddetmesi, Yunanistan'ın uluslararası toplumdan ne kadar koptuğunun göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında filoya yönelik insansız hava aracı saldırılarını araştırmamasının da eleştirildiği açıklamada, "Bu sessizlik, uluslararası hukuku ihlal eden eylemler karşısında açık bir suça ortaklık anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.