Küresel Sumud Filosu'ndan İsrail'a Sert Tepki

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve daha önce Madleen gemisine katılan Şuayb Ordu, ablukayı kırma girişimi sonrasında "daha fazlasını denemeye devam edeceklerini" belirtti.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Şuayb Ordu ve Zeynel Abidin Özkan, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Daha önce Madleen gemisinde de bulunan Ordu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak için ikinci seferini yaptığını belirterek, "İnşallah daha fazlasını denemeye devam edeceğiz. Bir tarafımızı bileyip keskinleştirmiştik, şimdi diğer tarafımızı keskinleştirdik." dedi.

"Bizi terörist ilan edenler bebek katili"

Gazze için "2 sene içerisinde 4 misyon gerçekleştirdiklerini" belirten Ordu, "Bu 4 misyonun her birisinde bizi terörist ilan ettiler. Bizi terörist ilan edenler bebek katili eli silahlı insanlar. Biz eli silahsız gittik, 4 misyonda da bunu ispatladık." dedi.

Ordu, "Dünyada artık bu propaganda makinesinin, bu katillerin yalanları işlemiyor. Bu zalimlerle ortaklık yapanlara kolay kolay nefes aldırmayacağız." ifadeleriyle İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

İsrail askerlerinin Türk aktivistlerin kafasına Türkiye pasaportuyla vurarak "Bundan bende de var." diyerek aşağılamaya çalıştığını ve yasadışı yollarla ticaret yapanları gördüklerini söyleyen Ordu, "Devletimiz bunları yasakladı. Ama hile hurda çevirerek bunu yapmayı sürdürüyorlar." diye konuştu.

Ordu, "Bu zamana kadar zalimler dediklerini yaptı. Bu saatten sonra biz de dediğimizi yapacağız." diyerek Filistin'e destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını hatırlatan Ordu, "Oradan (Gazze'den) uzaklaştığım her bir kilometrede acı çekerek geldim." ifadelerini sözlerine ekledi.

"Gazze'deki insanların çok daha fazlasını yaşadığını biliyoruz"

Zeynel Abidin Özkan, İsrail askerlerinin müdahalesini "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Zorla alıkonularak türlü işkencelerle 6 gün boyunca hücre hapsinde tutulduk." dedi.

İsrail askerlerinin saldırısını protesto eden katılımcıların açlık grevi yaptığını söyleyen Özkan, "Biz geri döndük ama Gazze'deki insanların çok daha fazlasını yaşadığını biliyoruz." diye konuştu.

Özkan, "Ablukayı kırmak zorundayız bu hepimizin üzerinde bir yük." diyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının kırılması gerektiğini ifade etti.

Engellemelere rağmen yeni filoların yola çıkacağını kaydeden Özkan, devletlerin İsrail'e yönelik ambargo uygulaması gerektiğine dikkati çekti.

Özkan, "Şiddetin karşılığı şiddettir. İsrail şiddet uyguladığı müddetçe, İsrail'e şiddet uygulamak gerekiyor. Biz siviller olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz, canlarımızı da ortaya koyarak oraya gittik." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.