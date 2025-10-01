Küresel Sumud Filosu'ndan Gemi Tespiti: Olası Deniz Ablukası Uyarısı

(ANKARA) - Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, filonun 3 deniz mili uzaklığında 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildiği bildirildi. Olayın olası bir deniz ablukasının işareti olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Radarımızda filomuzdan sadece 3 deniz mili ötede 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit ettik. Bu, olası bir deniz ablukasının sinyali olabilir. Ancak şunu açıkça belirtelim: Tehditlere, tacizlere veya İsrail'in güvenliğini yasa dışı koruma çabalarına boyun eğmeyeceğiz" denildi.