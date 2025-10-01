Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndan Gemi Tespiti: Olası Deniz Ablukası Uyarısı

Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yol alırken 3 deniz mili uzaklıkta 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit etti. Filodan yapılan açıklamada bu durumun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği ifade edildi.

Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, filonun 3 deniz mili uzaklığında 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildiği bildirildi. Olayın olası bir deniz ablukasının işareti olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Radarımızda filomuzdan sadece 3 deniz mili ötede 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit ettik. Bu, olası bir deniz ablukasının sinyali olabilir. Ancak şunu açıkça belirtelim: Tehditlere, tacizlere veya İsrail'in güvenliğini yasa dışı koruma çabalarına boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
