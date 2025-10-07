Küresel Sumud Filosu'ndan Direniş: Alma Gemisi Kaptanı Semih Fener'in Açıklamaları

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu gemilerinden Alma gemisinin kaptanı Türk aktivist Semih Fener, alıkonulma sonrası yaşadıklarıyla ilgili, "Arkadaşlarımız (kötü muamelenin) hepsine göğüs gerdi, hiçbirine karşı geri adım atmadık, sesimizi hürce duyurduk. Son dakikaya kadar direncimizi korudu." dedi.

Fener, AA'ya yaptığı açıklamada, kaptanı olduğu Alma gemisinin, filonun amiral gemisi olduğunu ve perşembe günü saat 21.00'de ilk alınan geminin de bu gemi olduğunu söyledi.

İsrail gemilerinin, bulundukları gemiye siber saldırılarla sinyallerini kestiğini belirten Fener, Alma gemisini İsrail gemilerinden uzaklaştırıp eski haline getirdiklerini anlattı.

Fener, İsrail botlarındaki askerlerin gemilerine çıktığını ve gemiyi alıkoyduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası sulardan yaklaşık 75 milde, uluslararası sularda kaçırıldık ve alıkonulduk. Ondan sonraki ilk aşamada ilk gelen askerler, yaka kamerası dahil, bize güzel davranmaya çalıştılar ve yaklaşık 14 saat bir seyir yaptık. Usdud (Aşdod) Limanı'na ilk vardığımızda yaka-paça indirildik, ters kelepçelerle ortak bir alanda toplatıldık. Bu süreçte yaralanan arkadaşlarımız da oldu. Akabinde eşyalarımız alındı, bizi hapishaneye gönderdiler. O süreçte bu hapishaneye gönderdikleri sürede bize tam bir terörist muamelesi yaptılar. Ters kelepçe yapıp saatlerce yerde uyuyakalan arkadaşlarımızı ayaklarıyla uyandırdılar."

Fener, sözlerine şöyle devam etti:

"Hapishaneye vardığımızda orada ayrı bir muamele vardı. Bütün eşyalarımızı alıp, çıplak soymak dahil, tam bir terörist muamelesi gördük. Koğuşlara dağıtıldık. Yemekler için sadece tek bir tabak ve kaşık verdiler, aşağılamaya çalıştılar. Bunların tabii hiçbirisine arkadaşlarımız hepsine göğüs gerdi, hiçbirine geri adım atmadık, sesimizi hürce duyurduk. Son dakikaya kadar direncimizi koruduk, beş gün boyunca bu süreçlerden geçtik."

Şu anda evlerine dönüş yolunda oldukları bilgisini paylaşan Fener, "Kalan arkadaşlarımızın sesi olmak istiyoruz, onların seslerini duyurun. Son olarak söylemek istediğim şey de şu; bir sonraki filoda daha güçlü, daha kararlı, daha büyük bir filo kuracağız. Bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, yolumuz doğru yol çünkü." diye konuştu.

İsrail tarafından alıkonduktan sonra Türkiye'nin girişimleriyle bırakılan aktivistlerin son grubu, sabah saatlerinde Türkiye'ye hava yoluyla dönmek üzere Ürdün'e ulaşmış, Türk yetkililer tarafından karşılanmıştı.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.