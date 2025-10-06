Küresel Sumud Filosu'ndan Alıkonan Doktor Yalçın Batman'a Döndü

İsrail'in, Gazze'ye doğru yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak alıkoyduğu aktivistlerden uzman doktor Abdülaziz Yalçın, memleketi Batman'a geldi.

İstanbul'dan hava yolu ile kente ulaşan Yalçın'ı, Batman Havalimanında ailesi, yakınları ve vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan, "Özgür Filistin" sloganları atan yakınlarına sarılan Yalçın, basın mensuplarına, İspanya'dan hareket eden gemiyle Tunus'a gittiklerini, oradan da 13 Eylül'de Gazze'ye doğru yola çıktıklarını söyledi.

İsrail askerlerinin, uluslararası sularda sivil, silahsız ve vicdani bir hareket olmalarına rağmen 1 Ekim'de teknelerine baskın yaptığını anlatan Yalçın, önce Aşdot Limanı'na sonrasında da cezaevine götürüldüklerini ifade etti.

Yalçın, yaşadıkları zorlukların Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların yanında çok küçük kaldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yaşadıklarımız sözü edilmesi gereken bir kahramanlık değil. Gerçek kahramanlar bu kadar katliama, hastanelerinin bombalanmasına rağmen direnen, umudunu kaybetmeyen, ailelerini kaybeden Filistin halkının kendisidir. Gazze'ye ulaşamadığımız için üzgünüz. Filistin halkından orada, sahilde bekleyen çocuklardan özür diliyorum, onlara yetişemedik, ulaşamadık. Ümitle bizi bekliyorlardı. Ulaşamadık ama hala Akdeniz'de seferine devam eden gemiler var. Vicdan gemisi var, onunla birlikte tekneler var. Bu direnişin devam etmesi lazım. 'Sumud' direniş demek zaten. Filistin halkının vazgeçmeyişinden, 80 yıldır her kaybedişinde daha güçlü direnmesinden gelen direnişi ilham almamız lazım. Bizim de bu yolda devam etmemiz lazım."