Küresel Sumud Filosu'ndaki Yahudi müzisyen, İsrail'in Yahudi kimliğini istismar ettiğini söyledi

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ABD'li Yahudi müzisyen ve aktivist Carsie Blanton, "ABD'nin finanse ettiği" soykırımı durdurmayı kendisine görev saydığını belirterek, siyonist İsrail'in, Yahudi kimliğini Filistinlilere karşı kullanarak istismar ettiğini söyledi.

Sicilya'daki Augusta Limanından "Paola I" isimli tekneyle filoya katılan Blanton, Gazze'ye yaklaşık 350 deniz mili uzaktan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ruhunu ve ABD'deki Yahudi toplumun İsrail'e bakışında gördüğü değişimi AA muhabirine anlattı.

Blanton, "ABD'nin Gazze'deki soykırımı finanse ettiğini", bir ABD vatandaşı olarak bunun durdurulması için hükümete her türlü baskı yapmayı görevi olarak gördüğünü dile getirdi.

"Bir Yahudi olarak, siyonist İsrail hükümetinin, benim ve ailemin Yahudi kimliğini Filistin halkına karşı kullandığını biliyorum ve buna rıza göstermiyorum. Bu yüzden, elimden geldiğince, tüm Yahudilerin, İsrail'in bu siyasi projesini desteklemediğini göstermek istiyorum." diyen Blanton, bir müzisyen olarak da daha iyi bir dünya için çalıştığını ve Küresel Sumud Filosu'na katıldığını anlattı.

"Bana göre bu (filoya İHA saldırısı), çok daha fazla terörizm gibi görünüyor"

İsrail'in Filistin halkını "insan olarak göstermeye çalışan" her hareketi itibarsızlaştırmaya çalıştığına dikkati çeken Blanton, İsrail'in Filistinlilere şiddet uygulayabilmeyi meşrulaştırmak için dezenformasyon yayarak Filistinlileri "insan dışı" gösterdiğini kaydetti.

Blanton, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na da aynı şeyi yapmaya çalıştığını, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, filodaki aktivistleri "terörü desteklemekle" suçladığını hatırlattı.

Bu iddiaları ciddiye almanın zor olduğunun çünkü filodakilerin normal hayatlarından ve işlerinden zaman ayırarak açlık çeken bir halka pirinç ve bebek maması gibi yardımlar ulaştırmaya çalıştıklarının altını çizen Blanton, "Bu durumda teröristlerin biz olmadığı çok açık. Aslında, geçen gece yelkenli teknelerimize ses bombaları atmak için insansız hava araçları (İHA) gönderenin İsrail olması çok muhtemel. Bana göre bu, çok daha fazla terörizm gibi görünüyor." diye konuştu.

Blanton, teknelerinde aralarında İrlanda'dan emekli bir hemşire, Cezayir'den bir doktor, Almanya'dan bir lise öğrencisinin de olduğu 10 kişinin bulunduğunu belirtti ve çoğu kişinin profesyonel aktivist olmamasının filonun en dikkat çekici yanının olduğunu söyledi.

Filoda evde çocukları bekleyen ebeveynlerin de bulunduğunu aktaran Blanton, hükümetlerin, müdahale etmediği soykırıma sıradan insanların müdahale ettiğini vurguladı.

Blanton, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini, "etnik temizlik ve Filistin'in tüm topraklarını ele geçirme girişimi" şeklinde nitelendirdi.

"ABD'de son iki yılda kamuoyunda büyük bir değişim yaşandı"

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımının ABD ve Yahudi toplumu üzerindeki etkisine değinen Blanton, "ABD'de son iki yılda kamuoyunda büyük bir değişim yaşandı." şeklinde konuştu.

Blanton, bu değişimin gençlerin etkisiyle yaşandığına, son araştırmaların, halkın çoğunluğunun İsrail'e silah gönderilmemesi gerektiğine inandığını ortaya koyduğuna işaret etti.

Washington yönetiminin, Gazze konusunda ülke içerisinde popüler olmayan bir konumda olduğunu savunan Blanton, sıradan insanlar olarak hükümete doğru şeyi yapması adına baskı uygulamak istediklerini belirtti.

Blanton, "Filonun bir bakıma kamuoyunu çok hızlı bir şekilde etkilemeye yönelik bir deney olduğunu düşünüyorum. Bu gemilerde 500'den fazla insanla, tamamen barışçıl, şiddet içermeyen bir misyon gerçekleştiriyoruz ve etrafımızda oldukça fazla basın mensubu var. Bunun amacı, kamuoyunu etkilemek ve insanların hükümetlerine baskı yapmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Bu bir insanlık sorunu"

Ailesinin Yahudi olduğunu ancak siyonist olmadıklarını vurgulayan Blanton, "Bu yüzden ailem için Holokost'un mirası, gelecekte kim kime yaparsa yapsın, herhangi bir soykırıma müdahale etmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Blanton, bu duyguyu paylaşan birçok Yahudi olduğunu, örneğin "Jewish Voice for Peace" hareketinin, Filistin için birçok adım attığını aktardı.

ABD'de 50 yaşın üzerindeki insanların İsrail yanlısı olduğunu, 50 yaşın altındakilerin ise Filistin'i desteklediğini dile getiren Blanton, "Bunun nedeninin kısmen, İsrail'in dünya sahnesindeki konumunun son yıllarda çok değişmiş olması ve bu nedenle yaşlıların olan biten hakkında eski bir anlayışı takip etmeleri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Blanton, Birleşmiş Milletlerin (BM), Uluslararası Adalet Divanının ve uzmanların, Gazze'de soykırım ve etnik temizlik yapıldığı konusunda hemfikir olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Müdahale etmenizi engelleyen siyasi bir sorun olmamalı. Bu bir insanlık sorunu. Bu yüzden sadece devletleri ve politikacıları değil, herhangi bir güce sahip olan herkesi bu gücü soykırımı durdurmak için kullanmaya çağırıyorum."