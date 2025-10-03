Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Süresiz Açlık Grevine Başladı

İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler arasında süresiz açlık grevine başlayanların olduğu bildirildi.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alıkonulan Küresel Sumud Filosu mürettebatına dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, alıkonulan aktivistlerden süresiz açlık grevine başlayanların olduğu aktarıldı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.