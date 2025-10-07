Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 7 İtalyan aktivist daha Roma'ya döndü

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkoyduğu ve bugün serbest bıraktığı İtalyan aktivistlerden son gruptaki 7 kişi, Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na dün gece saatlerinde ulaştı.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 45 İtalyan aktivistin, ülkelerine dönüşü dün gece 15 kişilik son grubun da gelişiyle tamamlandı.

İsrail'den en son ayrılan 15 kişilik son İtalyan aktivist grubu, diğer aktivistlerle dün öğleden sonra ilk olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı.

15 kişiden 7'si, dün gece yerel saatle 22.30 (TSİ 23.30) civarında Aegean Havayolları'nın seferiyle Atina'dan Roma'ya geldi.

Söz konusu 7 kişiyi, aralarında ailelerin de bulunduğu 100'ü aşkın Filistin destekçisi, ellerindeki Filistin bayrakları ve tezahüratlarla coşkulu şekilde Fiumicino Havalimanı'nın 1 numaralı terminalinin geliş katında karşıladı.

Aileler ve destekçiler, yakınlarını beklerken sık sık "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "İtalya hangi tarafta yer alacağını biliyor", "İntifada", "Meloni istifa" ve "Hükümet istifa" şeklinde slogan attı.

7 aktivistin çıktığı an, büyük sevinç yaşandı.

Aktivistlerden Tony La Piccirella, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sefer İsrail için daha büyük bir sorun olduk." dedi.

Kendilerini İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in karşıladığını anlatan La Piccirella, "200-300 kişiyi diz çöktürdüler, aynı sırada Ben Gvir de asistanıyla, telefonuyla kendi kısa videosunu çekmeye çalışıyordu. Bizi terörist ilan ediyordu ve cezaevinde çürüyüp gideceğimizi söylüyordu. 2 dakika sonra, imzalamazsanız 72 saat gözaltında tutulmanızı gerektiren yasalarının birçoğunu bile atlatarak bizden kurtulmak istedikleri apaçık ortadaydı." diye konuştu.

La Piccirella, bunun propaganda ile İsrail'in gerçeği arasındaki uçurumu görmelerini sağladığını dile getirerek, "Tasvir ettikleri gücün ne kadar kırılgan olduğunu anlıyorsun, çünkü o güç müttefik hükümetlerden geliyor. Bu yüzden müttefik hükümetlerin vatandaşları geldiğinde bize dokunamıyorlar. Yoksa fonları kesilir, büyük bir kriz çıkar. Bu yüzden oradan 500 kişi olarak geri dönmek büyük bir tatmin oldu." ifadelerini kullandı.

Kötü muameleye de işaret eden La Piccirella, şunları kaydetti:

"Biz sudan yiyeceğe, tıbbi bakıma kadar her şeyden mahrum bırakıldık. İki arkadaşımız 3 gün insülin alamadı ve bu yüzden açlık grevine başladık, polisle işbirliğini kestik ve tansiyon çok yükseldi. Ta ki gardiyanları biraz daha sakin olanlarla değiştirip tüm haklarımızı garanti edene kadar. Biz bunu yapabiliyoruz çünkü beyaz Avrupalıyız. Filistinliler bunu göze alamazlar, böyle bir tavır gösterirlerse kurşuna dizilirler."

Tony La Piccirella, İsveçli aktivist Greta Thunberg'e de kötü muamele edildiğini söyledi.

"Bazı tekneler sahile çok yaklaştı, karayı gördüler"

Marco Orefice de teknelerinin ilk müdahale anının gecenin ilerleyen saatlerinde bekledikleri gibi geliştiğini belirterek, "Umudumuz Gazze'ye ulaşmaktı. Bazı tekneler sahile çok yaklaştı, karayı gördüler. Bombardımanlardan yükselen dumanları fark ettiler. Benim bulunduğum tekne Aurora ise biraz daha önce durduruldu." şeklinde konuştu.

Kendileri için zor kısmın daha sonra başladığını anlatan Orefice, "Bize işkence etmeye başladılar. Uyumamıza izin vermediler. Filistinlilere nasıl zalim ve insanlık dışı bir şekilde davrandıklarını bize göstermek istediler. Neyse ki milyonlarca insanın desteğini alma ayrıcalığına sahibiz; bu sayede güçlü kalabildik ve birbirimize tutunduk." dedi.

Orefice, kendilerine büyük bir dayanışma olduğunu bildiklerini, bu nedenle böyle bir karşılama beklediğine değinerek, gerekmesi durumunda yarın tekrar Gazze'ye gideceğinin altını çizdi.

"(Alıkonulduğumuzda) Uluslararası sulardaydık ve çektiklerimiz gerçekten tarifsiz"

Aktivist Federica Frasca da İsrail'in kendilerini yasa dışı alıkoyduğu ilk andan itibaren psikolojik şiddete maruz bırakıldıklarını dile getirerek, "Filistinlilerin her gün yaşadıklarının küçük bir kısmını biz de yaşadık. Bunu anlatmak için buradayız ve olanları bir şekilde kınamak istiyoruz çünkü halen yasa dışı olduğuna inanıyoruz. Uluslararası sulardaydık ve çektiklerimiz gerçekten tarifsiz." diye konuştu.

Frasca, biraz yorgun olduklarını ama ülkelerine geri dönebildikleri için mutlu olduklarını anlattı.

Daha önce 2019'da Gazze'de bulunduğunu aktaran Frasca, "Sonraki filoların ablukayı gerçekten aşmayı başaracağını umuyoruz ve başaramazlarsa, sayısız denemeler olacak. Şimdi kesinlikle durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bir diğer aktivist Giorgio Patti ise işkenceye varan kötü muameleye dikkati çekerek, "Koşullar gerçekten çok kötüydü. Her türlü psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldık; basit dayaklardan uykusuz bırakılmaya kadar. Gece gündüz üzerimize silahlar doğrultulmuştu. Ama buna rağmen devam ettik, eve döndük; önemli olan da bu." şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 İtalyan parlamenter 3 Ekim'de serbest bırakılmış ve Roma'ya dönmüştü. Parlamenterlerin ardından 26 İtalyan da 4 Ekim'de dönmüştü.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.