Küresel Sumud Filosu'nda Arıza: Johnny M Teknesi Su Alarak Durdu

(ANKARA) - Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Johnny M adlı tekne su alarak arızalandı. Yardım çağrısının yapılması üzerine Türkiye'nin koordinasyonuyla bazı yolcular, diğer teknelere aktarıldı, 4 kişi Türkiye'ye götürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yolculuğunu sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Filo'da yer alan Johnny M adlı tekne, su alarak arızalandı. Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, yardım çağrısı yaptı. Yardım çağrısı üzerine, teknede bulunan yolcuların, Türkiye'nin koordinasyonuyla edildiği bildirildi.

Bazı yolcular başka teknelere bindirildiği, 4 kişinin Türkiye'ye getirildiği belirtildi.