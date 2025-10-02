Küresel Sumud Filosu’na Saldırı: 24 Tekne Ele Geçirildi

Haberler

Küresel Sumud Filosu'na ait 44 tekneden 24’ü İsrail askerleri tarafından ele geçirilirken, 20 tekne Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Aktivistler, insani yardım taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu'na ait 44 tekneden 24'ü İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu ele geçirilirken, 20 tekne Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor. Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesabından, "Mikeno" isimli teknenin Gazze kara sularına girdiği bilgisini paylaştı.

Küresle Sumud Filosu'nun paylaştığı bilgiye göre, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerleri tarafından yapılan saldırı sonucunda 44 tekneden 24'ü ele geçirildi. Küresel Sumud Filosu'ndan saat 08.25 itibarıyla  Gazze'ye seyreden gemi sayısı 20 oldu. Yoluna devam eden 20 tekneden biri olan ve bir süre önce sinyal alınan "Mikeno" gemisinin ise Gazze'ye yaklaşık 9,3 mil (17.2 km) uzaklıkta Gazze kara sularına girdiği bildirildi.

Filodaki aktivistler son gemi kalana kadar yollarını devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
