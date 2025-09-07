Küresel Sumud Filosu'na katılanlar 'Filistin özgür olana kadar mücadelenin süreceğini' belirtti

Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na katılan uluslararası aktivistler, Gazze'de açlığa karşı insanlığın vicdanını savunmak için bu yolculuğa çıktıklarını vurguladı.

Katılımcılar, girişimin yalnızca bir insani yardım seferi değil aynı zamanda dünyaya verilen güçlü bir siyasi mesaj olduğunu ifade etti.

"Gazze için artık yeter"

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi Başkanı Zahir Biravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada filonun Mavi Marmara'dan bu yana hazırlanan en büyük uluslararası filo olduğunu belirtti.

Biravi, "Biz sadece sembolik bir yolculuk yapmıyoruz. Bu kez onlarca gemiyle Gazze'nin nefesini kesen insanlık dışı kuşatmayı kırmak için somut bir adım atıyoruz. Amacımız, insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlayacak bir deniz koridoru açmak ve İsrail'in açlık üzerinden yürüttüğü savaş politikasını tarihe gömmek." dedi.

"Amacımız yasa dışı ablukayı kırmak"

Hükümetlerin sessiz kaldığı yerde sivil toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Biravi, "Hükümetlerimizin sessiz kaldığı yerde harekete geçmek, bir şeyler yapmak zorundayız. Gazze halkına sesleniyoruz: Dünya halkları sizinle. Filistin özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Filoya katılan aktivistlerin kararlılığına dikkati çeken Biravi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsraillilerden korkmuyoruz, çünkü uzun zamandır bu ablukayı kırmaya çalışıyoruz ve Mavi Marmara'dan önce ve sonra yaşanan tüm saldırıları deneyimledik. Tüm senaryoları, tüm ihtimalleri bekliyoruz ve bunlara hazırız. Biz insani bir misyon için yola çıktık.

Amacımız yasa dışı ablukayı kırmak. Şiddet kullanmıyoruz, silah taşımıyoruz. Tek donanımımız siyasi ve insani desteğimiz. Gazze'ye sembolik de olsa yardım götürüyoruz ve dünyaya Gazze sınırında bekleyen insani yardımların artık içeri girmesi gerektiğini söylüyoruz."

"Yere düşen insanlık haysiyetini kurtarmaya çalışıyoruz"

Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki amacımız Gazze'deki ablukayı kırmak, soykırımı durdurmak, masum çocuklara, insanlara ve sivillere insani yardım ulaştırmaktır. Bu yönüyle aslında biz kendi insanlığımızı kurtarmaya gidiyoruz.

Kendimizin yere düşen insanlık haysiyetini kurtarmaya çalışıyoruz, kendi esaret zincirlerimizi kırmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı biz de bu filodaki yerimizi aldık. Yani bu filo gerçekten çok önemli, çok kıymetli."

Dinç, filonun tarihsel önemine de dikkati çekti.

"Bu filo belki dünya tarihinde ilk defa deniz yoluyla onlarca geminin aynı amaç için Gazze'ye yönelmesi bakımından çok kıymetlidir." diyen Milletvekili Dinç, "Bu gemilerde farklı ülkelerden, farklı renklerden, farklı dinlerden ve farklı etnik gruplardan insanların yer alması da ayrı bir anlam katıyor. Bugün İsrail'in pervasızca insan haklarını ihlal etmesi ve soykırım işlemesinin arkasında Avrupa ülkelerinin desteği bulunuyor. Ancak bugün o Avrupa ülkelerinin vicdan sahibi insanları bir araya gelmiş ve Gazze'ye doğru yalın ayak gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Dinç, katılımcıların tehditlere aldırış etmediğini vurgulayarak "Tüm tehditlere, tüm sıkıntılara ve muhtemel senaryolara rağmen hiç kimse burada bir endişe taşımadan Gazze'ye yelken açıyor. İnşallah biz de bu konuda sonuç alacağımızı umuyoruz." dedi.

"Soykırımı durdurmak zorundayız"

Endonezya'dan 50 kişilik ekibiyle katılan siyasetçi ve sanatçı Vanda Hamida, "280 milyon Endonezyalıyı temsil ediyoruz, emperyalizme ve soykırıma karşıyız. Bu yolculuk, hükümetlerimizin yapması gerekeni yerine getiriyor." diye konuştu.

Olası saldırılara karşı duydukları endişeyi dile getiren Hamida, "Bizim korkumuz, Filistinlilerin, özellikle de Gazze'de yaşayanların yüzleştikleri şeylerin yanında hiçbir şeydir. Bebekleri, kadınları, doktorları ve gazetecileri öldürüyorlar. Biz sadece izleyici olamayız, dünyada hala insanlığın var olduğunu göstermek zorundayız." diyerek kararlı duruşlarını vurguladı.

"Gazze yalnız kalmayacak"

Ömar Muhtar Filosu Yürütme Komitesini temsil eden Libyalı Dr. Muhammed el-Haddad, Küresel Sumud Filosu'na Libya'dan kalkacak gemilerle katılacaklarını, Tunus'a sadece Tunus'tan yola çıkacak kafileyi yolcu etmek için geldiğini söyledi.

Haddad, "Mevcut yeniden planlamaya göre gelecek hafta başında Libya'dan yola çıkacağız. Gazze yalnız kalmayacak. Ona destek olmak için çok çalıştık ve ablukayı kırana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Planımız insani yardım götürmek." dedi.

Filonun şiddet yanlısı olmadığını ve yalnızca insani bir misyon taşıdığına dikkati çeken Haddad, şunları kaydetti:

"Herhangi bir otoriteyle veya bu ablukayı uygulayan kişilerle yüzleşmek gibi bir niyetimiz yok. Biz sadece insani bir misyonu yerine getiriyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen insani aktivistler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.