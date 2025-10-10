Küresel Sumud Filosu'na Katılan Amerikalı Kardeşler Geri Döndü

Küresel Sumud Filosu'na katılan Amerikalı kardeşler Adnan (32) ve Tor Stumo (26), ABD'ye dönüşte büyük coşkuyla karşılanırken, iki kardeş İsrail hapishanesinde diğer katılımcılarla birlikte yaşadıkları zorlu günleri anlattı.

İsrail'in, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkoyduğu Stumo kardeşler, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda ailesi, yakınları ve Filistin destekçisi sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Havalimanının dış hatlar terminalinin çıkış kapısında "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde karşılanan iki kardeş, dakikalarca sevgi gösterileri eşliğinde ailesi ve yakınlarıyla kucaklaştı.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı buluşmada iki kardeş, kendilerini karşılamaya gelen kalabalıkla birlikte uzun süre Filistin ve Gazze lehine sloganlar attı.

İsrail'in gözaltı ve hapishane sürecini AA muhabirine anlatan Adnan ve Tor Stumo kardeşler, İsrail'in yaptıklarının uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu ve Gazze'deki soykırımın sona ermesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Silahlarını kafalarımıza doğrulttular

Adnan Stumo, detaylı şekilde gemilerine yapılan baskını anlatırken, "Sanırım 6 İsrail Özel Kuvvetleri askeri gemiye çıktı. Silahlarını kafalarımıza doğrultup aşağı inmemizi emrettiler. Bizi çıplak şekilde aramaya tabi tuttular ve bizi güverte altına kilitlediler." dedi.

Çıkarıldıkları mahkemeden hemen sonra otobüslerle hapishaneye gönderildiklerini kaydeden Adnan Stumo, "Bu, en zor zamanlardan biriydi. Küçük bir hücrede 21 kişiydik. Hapishane otobüsündeki hücrede havalandırma yoktu, klima yoktu, hiçbir şey yoktu. Yani tamamen kapalıydık. Oraya 20 kişi saatlerce tıkıldığında tüm oksijeni tüketiyorsunuz." diye konuştu.

Hayvanlar için doktor sağlamadıklarını söylediler

Hapishanede geçirdikleri 5 günün oldukça zorlu koşullar altında geçtiğini kaydeden Stumo, "Yüksek güvenlikli hapishaneye vardığımızda, hepimizi küçük bir hücreye kilitlediler. Hareket edemeyecek kadar dar bir yerdi. Tüm erkekler bir aradaydı ve 5 gün boyunca aşırı kalabalık koşullarda kaldık ve hiçbirimiz ilaca erişemedik." dedi.

Stumo, bazı İsrail askerlerinin Sumud yolcularını aşağıladığını, "İsrailli askerler bize 'hayvanlar için doktor sağlamadıklarını' söylediler." sözleriyle aktardı.

Diğer kardeş Tor da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrailliler korsanlık ve savaş suçu işlediklerinde biz çok hazırlıklıydık. İsraillilerin bizi terörist olarak göstermeye çalışmak için her türlü bahaneyi kullanacaklarını biliyorduk. Bu yüzden baskına hazırlıklarımızda ve şiddetsizlik ilkemize bağlı şekilde disiplinliydik. Biz siviliz ve insani bir görevdeyiz; bu bizim odak noktamızdı." değerlendirmesini yaptı.

Gelecekteki görevlerin habercisi

Sumud Filosu görevinin Gazze için önemli bir misyonu icra ettiğine inandıklarını vurgulayan Stumo, "Bu görevi başarılı olarak değerlendiriyoruz, ancak bunu gelecekteki görevlerin habercisi olarak da görüyoruz." diye konuştu.

Havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan kardeşlerden Adnan, "Bu filo, kuşatmayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım koridoru açmak için bugüne kadar yapılan en büyük girişimdi. Sumud Filosu'nda 43 tekne vardı. İşgalci hükümete aşırı baskı uyguladık." dedi.

İsrail'in hem filoya baskın yaparken hem de sonrasındaki süreçte uluslararası hukuka aykırı birçok suçu işlediğini vurgulayan Adnan Stumo, "Uluslararası sularda sivil gemileri durdurmak deniz hukuku kapsamında korsanlık eylemidir. Uluslararası insani hukuk kapsamında sivil insani yardım konvoyunu durdurmak da savaş suçudur ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Bu bir savaş suçudur

Adnan ile Tor'un annesi Nadia Milleron da burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in bu filoda yaptığı en büyük suç, çaresiz ve açlık çeken insanlara insani yardım, gıda ve tıbbi malzeme sağlamayı reddetmesiydi, bu bir savaş suçudur." diye konuştu.

Gazze'de İsrail'in soykırım yaptığını ifade eden ve Gazze halkının en temel insan haklarından mahrum bırakıldığının altını çizen Milleron, "İsrail'in uyguladığı yasa dışı bir ablukadır. İsrail'in bu yardımları engellemesi ve insanların açlıktan ölmesine neden olması bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.