Küresel Sumud Filosu'na İkinci Dron Saldırısı

(ANKARA) - Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasını kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus kara sularında iki gün içinde ikinci kez saldırıya uğradı.

Sumud Filosu, 9 Eylül'de filolarındaki 'Alma' isimli bir teknenin Tunus kara sularında limana bağlıyken bir dron tarafından saldırıya uğradığını doğruladı. Filodan yapılan açıklamaya göre İngiliz bayrağı altında seyreden teknenin, üst güvertesinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Saldırı, Sumud Filosu'nun Tunus kara sularında yalnızca 48 saat içinde uğradığı ikinci kez saldırı oldu. Görüntülerde, ışıkları kapalı bir dronun Alma teknesinin güvertesinde yangın başlatan bir cisim bıraktığı görülüyor. Tekne'nin koalisyona ABD'den katılan aktivistleri taşıdığı belirtildi.

Filo tarafından yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin hala soruşturma yürütüldüğü ve daha fazla bilgi olduğunda derhal paylaşılacağı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tekrar eden bu saldırılar Gazze'de Filistinlilere yönelik yoğunlaştırılmış İsrail saldırıları sırasında gerçekleşmekte olup, misyonumuzu saptırmaya ve engellemeye yönelik planlı girişimlerdir. Global Sumud Filotillası kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı kuşatmasını kırmak için barışçıl yolculuğumuz sürmektedir ve halkların dayanışmasıyla, kararlılık ve azimle ilerlemektedir."

Dün de filodan "Family Boat" isimli tekne Tunus'da demirlediği sırada dron saldırısına uğramıştı.