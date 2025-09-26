Küresel Sumud Filosu'na Dronlu Saldırı

Küresel Sumud Filosu'na katılan Avusturyalı aktivist Julian Schütter, 24 Eylül'de alışılmadık derecede yüksek bir dron aktivitesi tespit ettiklerini, önce teknelerin dronlar tarafından kimyasallarla saldırıya uğradığını, ardından teknelerin üzerinde patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Filoya İtalya'nın Sicilya Adası'ndan "Seulle" isimli tekneyle katılan 27 yaşındaki Schütter, Girit Adası'nın güney açıklarındayken, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun 24 Eylül'ün ilk saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasına ve İsrail'in Filo hakkında yürüttüğü "dezenformasyona" ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Genç yaşından itibaren kayak sporuyla ilgilendiğini aktaran Schütter, aktif spor kariyeriyle kamuoyu ilgisini çektiğini ve aynı anda "iklim adaleti" için mücadele ettiğini anlattı.

Schütter, yaklaşık 1,5 yıl önce spor kariyerini noktaladığını ve 3 ay önce Kahire'ye gidip İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden abluka ve sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla 54 ülkeden aktivistin katılımıyla oluşturulan "Küresel Gazze Yürüyüşü'ne (Global March to Gaza)" dahil olduğunu söyledi.

"Bariz bir soykırım karşısında, şimdi bir şeyler yapmam gerekiyor"

Bu organizasyonun da daha sonra diğer hareketlerle birleşerek şimdi Küresel Sumud Filosu'nu oluşturduğunu belirten Schütter, "Benim motivasyonum, bir soykırım yaşanırken sessiz kalmak istemememdir. Ben yaşarken gerçekleşen, canlı yayınlanan bu kadar bariz bir soykırım karşısında, şimdi bir şeyler yapmam gerekiyor." dedi.

Schütter, 24 Eylül'de Filoya yönelik İHA saldırılarına dair, önce akşam saatlerinde iletişim için kullandıkları kanallarda müzik çaldığını ve telsizlerin bozulduğunu bildirdi.

Julian Schütter, "Çok yüksek, yani alışılmadık derecede yüksek bir dron aktivitesi tespit ettik. Sürekli dronların üzerimizde uçtuğuna alışkınız, ancak o anda sayıları olağanüstü fazlaydı. Önce tekneler dronlar tarafından kimyasallarla saldırıya uğradı, ardından teknelerin üzerinde patlamalar meydana geldi, hepsi dronlardan geliyordu. Bazı tekneler hasar gördü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Schütter, İtalya ve İspanya'nın gemi göndermesine dair, "Özellikle İtalyan halkı, ama aynı zamanda İspanyol halkı da bu kadar baskı yapmasaydı, bu kararın alınmayacağından eminim. Bana göre bu karar, protestoların etkili olduğunun açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın, güvenlik hissini bir nebze artırdığını dile getiren Schütter, "İsrail genel olarak o kadar tehlikeli ki, askeri gemilerin sadece gıda ve ilaç taşıyan sivil tekneleri korumak zorunda kalması gerekiyor. O zaman Gazze'deki insanları ve Filistinlileri bu tehlikeli varlıktan ve saldırganlığından kim koruyacak?" dedi.

"Artık kimse İsrail'in yalanlarına inanmıyor"

Schütter, İsrail'in Filo hakkındaki söylemlerini "dezenformasyon" diye nitelendirerek, artık kimsenin İsrail'in "yalanlarına" inanmadığını vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun çon insancıl bir ruhu olduğunu belirten aktivist, "Dünyanın farklı bölgelerinden, farklı demografik gruplarından ve kısmen farklı motivasyonlara sahip insanlar bulunuyor. Ancak hepimizi birleştiren şey soykırıma ve apartheide karşı olmamız ve ezilen insanların kurtuluşu için mücadele etmemiz." ifadelerini kullandı.

Schütter, Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği tespitinde bulunduğunu hatırlatarak, uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.