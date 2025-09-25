Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırısı: Türk Aktivist Açıklamalarda Bulundu

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin, 24 Eylül'de filoya yönelik art arda onlarca dron saldırısı düzenlendiğini, içerikleri farklı olan bu dronların bir kısmının direkt gemilere, bir kısmının ise yakınlarına ses bombaları attığını ifade etti.

Filoya Bosna Hersek'ten katılan Küçükaytekin, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun 24 Eylül'ün ilk saatlerinde İHA'larla hedef alınmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Küçükaytekin, 23 Eylül akşamı erken saatlerde dronların filonun üzerinde uçmaya başladığını belirterek, son günlerde filonun üzerinde gözetleme dronlarının gezdiğini ancak bu sefer daha erken uçmaya başladıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Bu bahsettiğimiz dronlar, üzerinde kırmızı ve yeşil ışık yanan yüksek menzilli olanlardı. (24 Eylül) Gece saat 01.30'a geldiğinde ilk saldırı haberini aldık. 2 gemimize değişik kimyasal tozlar bıraktılar. İlk saldırıdan sonra filo yeni bir taktik geliştirdi, ön taraftaki gemiler yavaşladı, arkadakiler hızlandı ve filoyu toparladık.

Toparlamamızla beraber art arda onlarca dron saldırısı gerçekleşti. Bu saldırıların içerikleri farklıydı. Dronların bir kısmı direkt gemilere, bir kısmı ise yakınlarına ses bombaları attı. Özellikle yelkenli gemilerin yelkenlerine zarar verme çalışmaları yürütüldü. (Saldırıyı düzenleyenler) Onlarda hangi gemide, kimin katılımcı olduğuna dair listenin olduğunu düşünüyoruz. Belli gemilere, özellikle milletvekillerinin bulunduğu özel gemilerin yelkenlerine zarar vermek için 3 kere art arda saldırı yaptılar."

Bazı gemilerin hiç hasar almadığını aktaran Küçükaytekin, saldırıların sabaha kadar devam ettiğini ve 07.00'ye doğru son dronların uzaklaştığını gözlemlediklerini söyledi.

"Dronlar, balon tarzı bir cismin içinde toz taşıyor ve gemiye bırakıyor"

Küçükaytekin, saldırılarda kimsenin yaralanmadığını ifade ederek, "Sadece bahsettiğim gemilerden birine, içerisine tam öğrenemediğimiz bir toz bırakıldı. Dronlar, balon tarzı bir cismin içinde toz taşıyor ve gemiye bırakıyor. Bunlardan biri bir arkadaşımızın yüzüne geldi ve bunun takibi yapılıyor. (Vicdan Gemisi'ne yönelik) Çünkü daha önceki dron saldırılarında, bu kimyasal bazlı olan tozların 2-3 gün sonra etkileri başladı. Şu an arkadaşımız takipte, onun dışında bir yaralımız yok." diye konuştu.

Tamamen sivil bir hareket olarak yola çıktıklarını vurgulayan Küçükaytekin, ilk günden bu yana Birleşmiş Milletler'e (BM) filoyu koruma altına alması için talepte bulunduklarını bildirdi.

"Yola devam ediyoruz"

İtalya Savunma Bakanlığının filoya destek için bir donanmayı bölgeye yönlendirdiğine dair haber aldıklarını aktaran Küçükaytekin, İtalya'nın kendilerine en çok destek olan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Küçükaytekin, "Saldırılar sürerken de biz yolumuza devam ettik. Saldırıların başlamasıyla beraber filo toparlandı, biz biraz daha dağınık gidiyorduk. Şu anda yine yolumuza devam ediyoruz, herhangi bir şekilde duraksama söz konusu değil. Bahsettiğimiz 2 geminin yelkenlerinde hasar var, onlar teknik açıdan tamir ediliyor. Yola devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.