Küresel Sumud Filosu'na destek için İstanbul'da pedallar çevrildi

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gençlik kuruluşu Genç İHH ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca düzenlenen ve Sultanahmet Meydanı'ndan başlayan "Sumud İçin Pedallıyoruz" etkinliğine çok sayıda bisikletli katıldı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük", "Sumud Filosu yalnız değildir" şeklinde slogan attı.

Katılımcılar, pedal çevirip Ortaköy'den geçerek, Eminönü Meydanı'na ulaştı.

İstanbul Genç İHH Üniversite Birimi Teşkilat Başkanı Mahmut Kurt, buradaki basın açıklamasında, dünyanın tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

Kurt, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işlediğini dile getirerek, "Son bilgilere göre, Filistin'de büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 70 bine yakın kişi şehit oldu. 165 bin kişi yaralandı ve binlerce insan ise hala enkaz altında. İşgalci apartheid rejiminin kara saldırılarına başlamasıyla şu anda 1 milyon Gazzeli zorunlu olarak göç ediyor." dedi.

Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığına dikkati çeken Kurt, şunların kaydetti:

"Bugün İstanbul'un dört bir yanından gelen bisikletseverlerle 'Sumud için pedallıyoruz.' diyerek yola çıktık. Amacımız yalnızca pedal çevirmek değil, onurlu bir direnişe desteğimizi hep birlikte haykırmaktır. Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp, Eminönü meydanında son bulan bu yolculuk Sumud Filosu'na olan desteğimizin bir simgesidir. Sumud Filosu, sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda bir adalet arayışıdır. Bu yolda her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Hep birlikte ses olmalı, güç olmalı, umut olmalıyız."

"Somut adımlar atılmasını talep ediyoruz."

Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu ise filoya destek olmak için burada olduklarını söyledi.

İstanbul'un her yerinden gelen bisikletçilerin etkinlikte yer aldığını aktaran Efendioğlu, " İsrail'in bu soykırımının, dünya genelinde, küresel bütün ülkelerce artık önüne geçilmesini istiyoruz. Somut adımlar atılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Aslan Tektaş ise "Filistin'de uzun süredir işlenen insanlık suçuna 'dur' demek ve bunda farkındalık oluşturmak için pedal çevireceğiz. Dikkatleri buradan çekmeye çalışacağız. Bu zulmün bitmesini isteyeceğiz. Onun için biz de bugün bu etkinliğe katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

???????Katılımcılardan Nevzat Bulut da Filistinlilere ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için organize olduklarını dile getirdi.

Bulut, "Ey kafirler topluluğu, yenileceksiniz. Zafer inananlarındır.' mesajını buradan vermek istiyorum. Bizler de gönlümüzle Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.